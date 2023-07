POC EVENTI 2023/2024: promozione turistica della Campania, ammesse a finanziamento le proposte di 94 Comuni della provincia di Caserta

Numerose le proposte progettuali approvate in favore dei Comuni della provincia di Caserta, per la promozione turistica dei nostri territori.

“Approvati e finanziati dalla Regione Campania i 94 progetti presentati da altrettanti Comuni della provincia di Caserta per la realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, nell’ambito del ‘POC Turismo Campania 2014/2020′ .

Lo rende noto Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, che esprime “soddisfazione per l’importante risultato a tutto vantaggio della provincia di Caserta”.

“Con decreto dirigenziale n. 537 del 18.07.2023, la direzione generale per le Politiche Culturali e il Turismo, ha preso atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione deputata alla valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso in oggetto – spiega la nota – ed ha approvato la graduatoria definitiva che premia tutti e 94 i progetti candidati dai Comuni di Terra di Lavoro e finanziati dalla Regione per oltre 2 milioni e 100 mila euro”.

“È stata premiata la capacità di fare rete e di collaborare dei Comuni casertani, i cui partenariati hanno partorito interventi progettuali per la promozione turistica del nostro territorio talmente validi da essere tutti approvati e finanziati ciascuno per un importo massimo di 120 mila euro, per una somma complessiva che supera i 2 milioni e 100 mila euro”, ha sottolineato Zannini.

“Vedere 94 comunità mettersi insieme e agire in sinergia, su input della Regione, per valorizzare i nostri borghi e le nostre eccellenze tanto a livello nazionale che internazionale, attraverso la realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico che, in alcuni casi, coinvolgono anche i confinanti comuni del Sannio o del napoletano, dimostra l’ottimo impiego delle risorse messe in campo ancora una volta dalla Giunta del presidente De Luca”.