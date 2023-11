PODISMO “Alvignano Corre Un lungo fiume di podisti sul tracciato dei 10 km di Alvignano

Organizzata al massimo della semplicità è riuscita ad emozionare e coinvolgere al punto di far sentire protagonista ogni singolo partecipante, poi la cordialità e l’entusiasmo la classifica per essere ricordata “Alvignano Corre” la manifestazione di Corsa su Strada in Campania con la capacità di lasciare il ricordo della gente del posto, i colori della località e la buona organizzazione, ingredienti per assegnarla il successo anche per questa ottava edizione; la medaglia consegnata all’arrivo oltre a rappresentare l’orgoglio della Kermesse organizzata dalla società Alvignano Running e il ringraziamento ai partecipanti e l’arrivederci per la prossima edizione. LA GARA. I dieci chilometri macinati dal gesto atletico in un percorso non facile per i suoi saliscendi e per il manto stradale viscido per la pioggia caduta per fortuna rientrata hanno dato non pochi problemi alla performance e al risultato finale. Al passaggio del primo chilometro il treno di atleti aspirante al podio è rimasto compatto, uguale il lungo fiume colorato di canotte poi allungatosi via, via nella distanza. La parte femminile della gara è stata dominata dalla “ormai mattatrice” di ogni domenica Francesca Maniaci, la Master 45 è arrivata al traguardo in diciassettesima posizione dell’ordine di arrivo. In questa ottava edizione il cronometro si è bloccato per la vittoria in assoluto segnando il tempo di 34’18”, il podio ha festeggiato Di Puoti Francesco. Cinquantanove i Team che hanno preso parte, la speciale classifica di società vede al primo posto il Team di Caserta “Atletica Marcianise”, di Angelo Garofalo. Il presidente Garofalo festeggia anche le due vittorie messe a segno da Di Puoti e di Maniaci. La manifestazione “Alvignano Corre” per la buona riuscita hanno collaborato le Associazioni del territorio l’intera Amministrazione Comunale e le Forze dell’ Ordine. Perfetta nei commenti Anna Nargiso e la segreteria di Cronometro Gara per la classifica e tempi.