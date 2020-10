PODISMO: Aversa torna a correre

Diciamolo con convinzione in Campania come in tutte le altre regioni le manifestazioni podistiche su strada sono ormai un ricordo e chissà quando ritorneranno nei calendari per metterci in difficoltà nella scelta. Si dice: Chi ama correre oltre affezionarsi ad un percorso si affeziona anche a tutti i corridori abituali che incontra e a quelli del proprio Team per l’importante rapporto di amicizia che non riesci più a rinunciare. Con questo intendo, la Podistica Normanna, A.S.D. capitanata da Giovanni Belluomo ha disegnato per i suoi aderenti (circa 150) un calendario di appuntamenti chiamato “Trofeo Dolciaria Acquaviva 2020”. Sei i gruppi che si presenteranno al nastro di partenza, con nomi di prelibatezze dolciarie che si producono sul territorio, pronti a gareggiare per sei domeniche consecutive in varie distanze. Il calendario ha previsto anche una 21 Km e un 3000 in pista al campo di San Marcellino. Si può stimare, che ai Normanni mai gli è mancata l’originalità di stare insieme e fare l’attività della “corsa su strada” Il Trofeo, ha delle regole ben precise che serviranno per la carica emotiva e per arrivare al successo finale festeggiato con prodotti locali e con dell’ottimo vino Asprinio. La Podistica Normanna dopo aver messo in evidenza il programma dice: questi incontri non trascureranno minimamente l’emergenza Coronavirus “parola di Normanno”.