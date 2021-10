PODISMO: “Corri Pastorano”

Comunicato di Peppe Sacco

Pastorano. Con egida A.S.I. e con i patrocini di Regione, Provincia e Comune la locale Associazione “Pastorano” ha riproposto in un collaudato percorso di gara all’interno della città la quarta edizione della 10Km denominata “corri Pastorano. Il successo è andato a Francesco Di Puoti con il tempo finale di 31’59”, l’atleta di Caserta veste la canotta della Tifata Runners. Seconda e terza posizione per Francesco Feola e Lamghalli Moamed. La gara femminile l’ordine di arrivo ha contato trentanove donne del gruppo di partecipanti eccelle la Master Ela Stabile (crono 38’20) della NapoliRun, l’atleta napoletana ha dominato la gara femminile già dalle prime battute arrivando al traguardo con un ricco margine di vantaggio sulle dirette avversarie Emma Marchione (seconda) e Annamaria Di Blasio. La classifica riservata ai Team in gara, vede e sorride al primo posto “Tifata Runners Caserta”. L’ordine di arrivo e tempi finali dei 308 atleti classificati e stato curato da Cronometro gara di Roberto Tornisco, ha commentato la manifestazione Gennaro Varrella.