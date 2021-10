PODISMO: La due Comuni.Decisamente piovosa la quindicesima edizione.

Portico (CE) 10 Ott.2021

Il comunicato di Peppe Sacco

Portico di Caserta (CE). La pioggia, caduta prima, durante e dopo la mattinata di sport ha limitato tutto ciò che la società organizzatrice aveva preparato di buono, il “personal best” che ogni atleta cerca nella classica distanza dei dieci chilometri, ed ha penalizzando il gruppo di testa con un dietrofront che per fortuna non ha compromesso l’ordine di arrivo. Alla fine, nonostante l’avversità meteo, la cittadina in provincia di Caserta ha visto arrivare centinaia di podisti pronti a onorare la manifestazione e il ricordo del M.llo Gianni Melluccio, con viva soddisfazione della società organizzatrice MACAsport, del patron Annamaria Di Blasio e tutte le maestranze Esercito incluso scesi in campo a supporto della buona riuscita. A vinto la kermesse di Portico il casertano “Francesco Di Puoti”, mentre in campo femminile la vittoria non è sfuggita alla seniores di Gragnano Filomena Palomba. Il Master 45 Di Puoti atleta della “Tifata Runners Caserta” con la sua corsa ha messo in fila i due favoriti Moamed Zouioula e Moamed Lamghali portandosi all’arrivo in Piazza Rimembranza con il tempo finale di 32’38. Per la gara femminile, l’ordine di arrivo conta 66 atlete, al primo posto con il tempo finale di 39’15 si legge Filomena Palomba la Seniores è tesserata per il Team Running Club Napoli. Seconda e terza Ela Stabile e Teresa Stellato. Hanno presentato la manifestazione Armando Celentano e Anna Narciso la segreteria è stata curata da Gare Podistiche. Giusto sottolineare niente sconto per i non possessori di grenn pass.