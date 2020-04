Podismo solidale e virtuale: ieri la Half Marathon di Salerno

Vince la distanza “Solidarietà”

Nella giornata di ieri domenica 19 aprile da nord a sud della penisola decine sono state le iniziative “virtuali” per tenere viva l’’attenzione e l’’impegno preso. Certo è mancato il mare di folla che unisce e dà il sapore a ogni tipologia di manifestazione, ma non sono mancati l’’interesse e la partecipazione che il Web con i suoi canali è riuscito a trasmettere. Tra le tante si è disputata anche la gara podistica denominata “Salerno Corre” half marathon organizzata a pieno merito dall’a.s.d. “Atletica Salerno” società capitanata da Ruggero Gatto. Tutto ha avuto inizio dal Lungomare Trieste dove al nastro di partenza si sono presentati ben 600 atleti provenienti da varie province della Campania, forte la partecipazione raggiunta dal nolano, da segnalare anche quella arrivata da più parti d’’Italia e dall’’estero. Le canotte colorate dopo il via hanno corso per le strade di Salerno ed hanno terminato il percorso subito dopo l’’ingresso dell’’Ospedale Ruggi D’’Aragona. La vittoria in assoluto è stata della “Solidarietà” alle sue spalle “Altruismo” a completare il podio “Riconoscenza”. Forse a qualcuno “giustamente” non piacerà la mia leggera cronaca per l’’alto valore dell’ evento solidale e mi rifaccio riportando le parole scritte a conclusione dell’’evento dal Presidente Gatto:

<Siamo giunti al traguardo: non c’ è primo, non c’è ultimo. Siamo però in tanti. Non c’’ è posto per la gioia pensando ai nostri morti, preferiamo il silenzio,” il silenzio degli innocenti” come recitava il titolo di un toccante film. Ebbene, se alla gioia si sostituisce il dolore, c’’ è però l’’emozione per aver aiutato a sostenere chi si occupa delle nostre vite in questo momento così fragili, impaurite e sole. E non ci servono parole scontate che ci portano all’’indignazione verso chi fa finta di nulla invadendo le strade senza motivo, mettendo in pericolo la salute degli altri oltre che la propria . Lasciamoli nel loro nulla e godiamo di questo bel gesto che convince più di tanti discorsi e dona un po’ di speranza a tutti. Un applauso senza fragore a tutti VOI e VIVA LA VITA che all’IO sostituisce il NOI!> Giusto aggiungere che con le iscrizioni arrivate sono stati raccolti 600 euro, oltre quelli che hanno donato senza iscriversi alla gara! e con L’ ’augurio mio che giungeranno ancora delle altre. La segreteria è stata curata da TDS senza spesa.