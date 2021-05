“Podisti alla Ribalta”. Giuliana Costanzo

Il comunicato di G. Sacco

Senza alcun dubbio e “per buona sorte”, le donne, negli ultimi 30 anni hanno trovato spazio in ogni ambiente della società. Nell’ambito sportivo il numero di ragazze e donne praticanti all’attività sportiva in modo regolare è sicuramente cresciuto smisuratamente; naturalmente non mi riferisco alle donne che fanno dello sport la loro professione, ma di tutte quelle che si sono affacciate timorosamente al mondo sportivo senza trascurare gli impegni famigliari, di studente o di lavoro. Sento che siete d’accordo con me di soprannominarle “guerriere”. “Podista alla Ribalta” ha scelto come concreto esempio la podista di anni che non dimostra Giuliana Costanzo (foto) Il passato sportivo di Giuliana Costanzo racconta che si è appassionata alla corsa circa quindici anni fa e che tutto è iniziato dopo le gravidanze, per perdere qualche chilo, testimone è l’amica “Mariarchetta” compagna da sempre e di tanti chilometri fatti insieme. La storia di diventare un atleta amatore, la scelta di appartenere a una società sportiva per condividere la gioia sportiva, pressappoco è uguale a quelle dei tanti pazzamente straordinari appassionati che si sono avvicinati al mondo del Podismo. Di Giuliana si sa, che pratica la corsa di mattina presto, per l’esattezza “prestissimo” dopo aver aperto il Bar l’attività di cui è titolate con il marito Angelo, dove ci lavora a 360° in più con la maestria di organizzare eventi culturali e quelli di sano divertimento. Inoltre, si è scoperto che in tutti questi anni ha sempre praticato la corsa con un passo a sensazione, durante l’allenamento gli piace ascoltare la musica o conversare con l’amica del cuore, in gara non guarda l’orologio perché non vuole riscontri, è raggiungere il traguardo la soddisfazione. Si sente orgogliosa di appartenere alla “Podistica Frattese” e all’Associazione solidale Pink Road. Non si contano le dieci chilometri fatte, ma conta 13 mezze maratone è sei distanze di 42km 195 metri, della classica distanza con entusiasmo parla della maratona di Barcellona. In famiglia si sente coccolata, primo admirer è Angelo, sa di godere il pieno affetto dei figli Pasquale e Adele, i tre la considerano campionessa di energia seguendola nella sua passione.