Podisti Campani alla “ribalta” alla mezza maratona di Latina

Il comunicato di Giuseppe Sacco

Vittoria in assoluto per Siragi, Ermini la prima donna. Per i campani Landi e Maniaci.

Latina 16 Maggio:

Una mattinata di Podismo, un evento dal grande potenziale promozionale a livello sportivo per il territorio pontino. Ore 8:30 la gara partita dal Campo Coni e dopo un giro lungo per le vie che circondano il centro storico, è arrivata fino al lungomare, per poi tornare in città e giungere al punto di partenza. Un percorso veloce, suggestivo e molto apprezzato dai 570 (93 donne) classificati. La vittoria in assoluto è stata dell’atleta Siragi Rubayita “Atl. Castello” che ha concluso la gara in1h08’33”. La prima donna sotto l’arco di arrivo Aurora Ermini “acsi Italia Atletica” con il tempo 1h22’52”. La compagine campana partita da più parti della regione si può scrivere che oltre alla larga partecipazione ha ben figurato in questo appuntamento organizzato dall’Associazione “In Corsa Libera”. Primo all’arrivo l’atleta di largo passato agonistico e di vittorie importanti Atonello Landi che veste con orgoglio i colori delle Fiamme Azzurre. Prima donna Francesca Maniaci (foto) 1h28’47” il tempo registrato sul finale. L’atleta classe 75 veste i colori gialli blu della “Caivano Runners” a conseguito un meritato terzo posto nella classifica femminile. L’evento si è svolto, sotto l’egida della FIDAL e dell’OPES Italia col patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione organizzativa dell’Atletica Latina 80.