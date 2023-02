Podistica Normanna la compagine più numerosa

Alla 29° Siviglia Half Marathon in gara 12.500 partecipanti

Sul suolo andaluso risultati straordinari, soprattutto nella gara femminile, in assoluto la vittoria è andata all’atleta etiope Amdework Walelegn

Di: Peppe Sacco

Domenica 29 gennaio l’Half Maraton di Siviglia ancora una volta ha prodotto risultati straordinari, soprattutto nella gara femminile. La keniota Betsy Saina ha migliorato infatti di 2 minuti record del percorso che era detenuto dal 2022 dalla spagnola Meritxell Soler. Saina ha chiuso in 1h08:25, ottenendo una vittoria combattuta in quella che è considerata la mezza maratona più piatta d’Europa. L’atleta tedesca Alina Reh ha marcato da vicino la vincitrice dall’inizio della gara, arrivando seconda in 1h08:42, la sua connazionale Deborah Schöneborn ha completato il podio in 1h09:41. Al maschile la vittoria è andata all’atleta etiope Amdework Walelegn, che si è staccato dall’eritreo Oqbe Kibrom Ruesom chilometro 10. Walelegn, che stava cercando di migliorare il suo record personale (58’40), alla fine ha tagliato il traguardo in 1h00’28”. Ruesom ha chiuso meno di un minuto dietro 1h01’01” e il francese Benjamin Choquert, (atleta due volte campione del mondo di duathlon), ha completato il podio in 1h02’20”. Jorge Blanco 1h05’29”. Per la parte italiana dell’EDP Seville Half Marathon 2023, che ha riunito 12.500 podisti (il 25% la parte femminile) Nella rosa dei primi 100 arrivati si contano ben tre nomi italiani con un tempo finale di tutto rispetto. non è mancata la Campania con la provincia di Caserta con la Podistica Normanna Dolciaria Acquaviva Aversa risultata alla fine la compagine italiana più numerosa mettendo a segno (grazie al percorso definito il più piatto d’Europa) il record personale, il primo normanno a passare la linea di arrivo Adolfo Oliva.