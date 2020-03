Poker: come diventare esperti nel gioco di carte più amato di sempre

Il poker rientra fra i giochi di carte più diffusi nel nostro Paese e nel mondo, per via delle sue origini storiche incerte e del fascino che lo caratterizza da sempre: sono infatti sempre più numerosi gli italiani e gli appassionati di gambling di ogni parte del globo che si dedicano a questo particolare passatempo, perfezionando le loro strategie e contribuendo a renderlo uno dei giochi più avvincenti di sempre. Vediamo quindi quali sono i passaggi necessari per arrivare a essere dei giocatori esperti di poker.

Mai sottovalutare “le basi”

Chi mira a diventare un giocatore di alto livello in un gioco di carte come il poker spesso fa l’errore di sottovalutare “i primi passi”: per quanto possa sembrare banale, avere delle basi forti è indispensabile per riuscire a crescere come giocatore e affinare man mano la propria tecnica. Mai prendere sottogamba l’importanza delle regole di base, dunque: è assolutamente necessario approfondirle a dovere prima di procedere con quelle via via più complesse.

Un altro elemento chiave eppure spesso trascurato in questo senso è la capacità di osservazione. Non bisogna concentrarsi solo su sé stessi e sulle proprie carte: alzare lo sguardo e osservare i movimenti e le espressioni degli avversari al tavolo verde aiuta a valutare con cura la situazione, pianificando di volta in volta le proprie mosse. Il confronto con i giocatori più ferrati in questo passatempo non finisce mai: c’è sempre qualcosa da imparare, anche quando si pensa di essere arrivati a un livello massimo di esperienza.

Calcolo e creatività, due qualità imprescindibili

Quante volte (soprattutto da ragazzi) capita di pensare che la matematica non trovi molti campi d’applicazione nella vita quotidiana? I giochi di carte come il poker sono la prova concreta di quanto questa convinzione molto diffusa sia completamente falsa. Allenando le proprie capacità di calcolo è infatti possibile avere un’idea precisa delle carte che verranno giocate nelle varie mani, riuscendo così ad avvantaggiarsi rispetto agli altri seduti al tavolo verde. A proposito di calcolo, però, è bene fare una precisazione: il conteggio delle carte in molte sale fisiche non è ammesso, pena anche l’esclusione dal gioco, quindi chi ha intenzione di sfruttare questa strategia dovrà fare molta attenzione, in quanto i croupier sanno come distrarre e scoraggiare chi tenta di applicarla.

Ad alcuni sembrerà strano, ma anche la creatività è una qualità imprescindibile per chi vuole arrivare a un livello elevato di esperienza nel poker. Oltre allo schieramento dei “puristi” del gioco, infatti, ci sono anche giocatori che tentano di uscire dagli schemi preposti e mettono in atto delle strategie insolite, che però si rivelano particolarmente efficaci. Nel poker è possibile ad esempio effettuare delle “side bet” (letteralmente “puntate laterali”) che, come spiegato ampiamente sul blog di Leovegas, offrono un pay out molto più elevato rispetto al normale e consentono di rendere il gioco imprevedibile, aumentando il fattore divertimento e spiazzando i giocatori meno esperti.

I consigli per non rischiare

Come spesso si legge nei fatti di cronaca locali e nazionali, purtroppo non tutti i giocatori riescono ad essere veramente padroni di sé stessi e delle loro reazioni emotive; quando si parla di giochi coinvolgenti come quelli di carte, infatti, non è facile restare sempre razionali e lucidi e il pericolo ossessione è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, è sempre bene evitare di giocare esclusivamente per vincere e stabilire dei limiti di budget da rispettare sin da subito, per ridurre al minimo i rischi e mettere sempre al primo posto il divertimento, che dovrebbe essere il perno intorno al quale gira tutto il resto, nel poker e non solo.

Se a un certo punto si nota una scarsa padronanza delle proprie emozioni (e di conseguenza una scarsa gestione delle proprie risorse economiche), la cosa migliore da fare è prendere una pausa dal gioco e tornare al tavolo verde solo in condizioni psicologiche ottimali.