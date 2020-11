POKER DEL NAPOLI ALLA ROMA

Napoli (fuorigrotta) – Nel posticipo della Seria A TIM il Napoli serve un poker alla Roma, vittoria senza appello, eccovi un breve resoconto del match

La partita – Prima del match contro la Roma, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha omaggiato Diego Armando Maradona con dei fiori posti in curva sotto l’immagine del campione argentino. Napoli con la maglia speciale per Maradona che assomiglia a quella dell’Argentina: tutti i pensieri e le attenzioni sono rivolte al Pibe de Oro. Pronti via e Roma subito all’attacco, con una lunga azione che porta al tiro Pedro dalla lunetta ma la palla si alza e termina alta sulla traversa. Al 7′ il Napoli tenta di rendersi pericoloso con un calcio da fermo, ma la punizione verso il centro è troppo profonda e favorisce l’uscita alta di Mirante. Cresce il Napoli, mentre la Roma trova molta difficoltà a superare la propria metà campo. Alla mezz’ora Insigne pesca l’angolo alla destra di Mirante e con una splendida punizione dal lato sinistro trova il vantaggio. Il capitano azzurro dedica il gol a Maradona con una maglia in suo onore. Dopo l’1-0 il Napoli prova a raddoppiare e ci va vicino con Lozano. Il messicano rientra dalla destra verso il centro e va alla conclusione in diagonale dal limite: tiro deviato in corner da un recupero della difesa ospite. Nella ripresa Lozano va subito vicino al gol: il messicano scatta in posizione regolare e tira forte sul primo palo, Mirante bravo a mettere in angolo. Per la Roma ci prova Dzeko che grazie a un rimpallo in area si ritrova la palla sul mancino ma strozza la conclusione in girata e non impensierisce Meret. Nel miglior momento della formazione di Fonseca arriva il raddoppio del Napoli: al 64′ Fabian Ruiz controlla a un passo dalla lunetta e con il mancino trova l’angolo basso dove Mirante non può arrivare. All’80esimo c’è spazio anche per Dries Mertens: Elmas calcia dalla distanza, Mirante non trattiene e il belga segna sulla ribattuta. All’87 il Napoli cala il poker: slalom strepitoso di Politano in mezzo all’area e palla in rete dopo aver superato anche Mirante in dribbling.

NAPOLI-ROMA 4-0

gol: 31′ Insigne, 64′ Fabian Ruiz, 81′ Mertens, 86′ Politano



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (83′ Lobotka); Lozano (67′ Politano), Zielinski (78′ Elmas), Insigne; Mertens (83′ Petagna). All. Gattuso



ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini (38′ Juan Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini Lo. (79′ Borja Mayoral), Veretout (46′ Villar), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (71′ Carles Perez). All. Fonseca

Ammoniti: Ibanez (R), Di Lorenzo (N), Cristante (R)