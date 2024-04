Pokerissimo vincente per i “falchetti”

Gol e spettacolo al “Pinto” dove la Casertana fa la voce grossa e batte il comunque rispettabile Sorrento. Il risultato roboante rispecchia i valori visti in campo e dimostra la maggiore voglia di vittoria dei “falchetti” rispetto ai costieri, che alla vigilia erano ancora in lizza per un posto ai playoff. Per la Casertana, invece, la regular season termina con un positivissimo quarto posto, che permette alla compagine di Cangelosi di saltare il primo turno preliminare. I “falchetti” inizieranno direttamente dal secondo, contro la peggiore classificata vincente al primo turno, dove si affronteranno Taranto (quinta) e Latina (decima), Picerno (sesto) e Crotone (nono), Cerignola (settima) e Giugliano (ottavo). Benevento (terzo) e Avellino (secondo) entreranno in lizza nei turni successivi. Juve Stabia direttamente in B come prima. Dietro retrocede il Brindisi ultimo. Playout tra Potenza (sedicesima) e Monterosi (diciannovesima), e Monopoli (diciassettesimo) e Francavilla (diciottesimo). Dopo un inizio di marca costiera, concretizzato con la punizione precisissima e vincente di De Francesco al 9’, sale prepotentemente in cattedra la Casertana. All’11’, infatti, il pari di Deli, ottenuto con un colpo da biliardo che colpisce il palo e va in rete. Al 13’ Curcio pennella alla perfezione un assist per Montalto, che con una bella rovesciata sigla il 2-1. Triangolazione Curcio-Montalto-Deli, con quest’ultimo che appoggia dentro il 3-1 (38’). A fine primo tempo pericoloso il costiere Kolaj. Ripresa in tono maggiore per il Sorrento, che va in gol al 57’ con un assolo e tiro da fuori area di Riccardi. La Casertana vuole ristabilire le distanze e ci riesce al 66’: torre di Montalto per Tavernelli e 4-2 campano. Al 91’, poi, la ciliegina sulla torta la mette Carretta, che se ne va in velocità sulla destra e va a segnare il 5-2 finale. Non ci resta che aspettare i playoff fiduciosi sì, ma anche consapevoli che sarà molto molto dura. Oltre alle già citate Avellino e Benevento, ci saranno infatti quotatissime squadre dei gruppi A e B come Perugia, Padova e Vicenza, squadre che la Casertana non ha ancora affrontato quest’anno e per questo grandi incognite. Forza Casertana: non ti fermare sul più bello!