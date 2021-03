Polemica sugli abbonamenti per la sosta a pagamento. La segnalazione

Maddaloni. La segnalazione ci arriva dai nostri lettori e questa volta la problematica è relativa agli abbonamenti per le soste auto a MADDALONI. di seguito è riportato il modello in cui sono descritte le condizioni contrattuali che firmano coloro che vogliono abbonarsi mensilmente per usufruire degli stalli di parcheggio. Orbene in queste condizioni non è specificato che l’abbonamento non possa valere anche per due strade diverse, ad esempio il Corso I Ottobre e via Roma. È capitato però che gli abbonati abbiano trovato, sul lunotto delle proprie auto, un verbale di pagamento di € 18,00! La disposizione sindacale per cui non si possa usufruire dell’abbonamento non è inserita nel corpo delle clausole medesime. Coloro che hanno trovato il verbale, ignari di dover utilizzare l’abbonamento solo in una strada, si ritengono vittime di una grave ingiustizia e dovranno fare ricorso, aggiungendo anche aggravi di spese legali.Nel contratto andava specificato l’esenzione dell’abbonamento per le zone del centro storico.