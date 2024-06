POLEMICA VIA SOCIAL TRA MARINO E GASPARRI

Una nuova polemica infiamma la scena politica casertana. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, si sono scontrati duramente dopo le affermazioni di Gasparri in merito a un’inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d’Italia.

Durante la trasmissione “L’Aria che Tira” su La7, Gasparri ha commentato un servizio che mostrava giovani di Fratelli d’Italia inneggiare al Duce e fare saluti romani, insinuando che le riprese potessero non essere autentiche: “Potrebbero essere tifosi della Casertana”, ha detto. Questa frase ha sollevato un’ondata di indignazione a Caserta, portando alla pronta reazione del sindaco Marino.

Marino ha risposto duramente su Facebook, dichiarando: “Ci troviamo di fronte a una totale mancanza di rispetto da parte di questo storico esponente della destra nei confronti di una città e di una tifoseria, che si è sempre distinta per il calore e l’attaccamento alla squadra e per il suo forte sentimento antifascista. Quest’affermazione ignorante e superficiale testimonia quanto questa destra tenda a minimizzare l’apologia del fascismo (e a volte addirittura del nazismo) manifestata da una fetta dei propri militanti. Di fronte a questi fenomeni ignobili, non ci dobbiamo solo indignare, ma non dobbiamo abbassare la guardia, rifiutando qualsiasi forma di tolleranza e di nostalgia nei confronti delle pagine più buie della storia.”

La replica del senatore Gasparri non si è fatta attendere: “Non ha seguito le affermazioni successive e usa toni offensivi. Ma Caserta, bella e nobile città, avrà sindaci migliori di lei in futuro.” La polemica si è ulteriormente accesa con la controreplica del sindaco Marino: “L’unico che ha offeso (un’intera comunità) è lei. Concordo su un punto: mi auguro che Caserta possa crescere sempre di più e magari avere anche un sindaco migliore di me. Allo stesso tempo spero che anche a livello nazionale (a partire dal Senato) si possa alzare il livello, visti i provvedimenti che questa destra mette in campo contro il Sud e le città come quella di cui mi onoro di essere sindaco.”

Questo acceso scambio di battute mette in evidenza le tensioni politiche locali e nazionali, riflettendo un clima di forte polarizzazione. Resta da vedere se la situazione si calmerà o se nuove dichiarazioni riaccenderanno il dibattito.