Policlinico . Santillo presenta interrogazione parlamentare .

Roma, martedì 17 gennaio 2023. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, il deputato Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei Deputati, ha presentato un’interrogazione parlamentare sul “caso” Policlinico di Caserta, al Ministro dell’Università e della Ricerca, al Ministro della Salute e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. La richiesta riguarda “quali misure ritengano di adottare per il completamento dell’opera” e “se si ritiene opportuna la nomina – si legge nell’interrogazione -, da parte dell’Ente Statale, di un commissario dotato di poteri straordinari, che assicuri il completamento e la funzionalità del Policlinico Universitario nel minor tempo possibile”. “Occorre fare tutto il possibile – ha spiegato l’onorevole Santillo – affinché il Policlinico di Caserta, un’opera fondamentale per la sanità campana, venga completato al più presto possibile. Circa vent’anni di cantieri e ritardi – ha concluso – sono fin troppi per i cittadini”.