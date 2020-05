Policlinico. L’Universita’ convoca un tavolo di concertazione per la riapertura del cantiere

Caserta. Vicenda Policlinico: una sofferta realta’ anche alla luce del Covid 19, che impone la presenza preventiva di posti letto adeguati, ancorche’ di eventuali terapie intensive.

Nei giorni scorsi, sembra essersi acceso, tuttavia, un barlume di speranza. Ci riferiamo alla convocazione da parte dell’Universita’ Luigi Vanvitelli, stazione appaltante, di un Tavolo di Concertazione per la riapertura del cantiere e per la ripresa dei lavori al fine di definire subito il costruendo Policlinico in zona Tredici di Caserta.

Il Rettore dell’ Università Luigi Vanvitelli di Caserta , Dr Giuseppe Paolisso,infatti, ha manifestato un segno di attenzione e di sensibilità all’annosa e problematica questione del Policlinico, cantiere trentennale , ancora chiuso in zona Tredici .

Il Rettore, con nota n. 71929 del 26 maggio 2020, ha risposto ai Dottori Mario Cozzolino e Ciro Ascione, residenti di Tredici, che si stanno battendo per l’apertura del Policlinico.

“L’Ateneo -ha spiegato il Rettore Paolisso- ha piena volonta’, nonostante le gravi avversita’, di pervenire ad una ripresa dei lavori di realizzazione della struttura, nella consapevolezza della importanza di tale opera, strategica non solo per l’Ateneo che rappresento, per formare nuove generazioni di professionisti,ma per l’intero territorio campano, ed in particolare per Terra di Lavoro, che ne trarrebbe sicuramente grandi vantaggi e benefici in termini di assistenza sanitaria, laddove lo stesso possa presto divenire un punto di riferimento imprescindibile per la ricerca, l’assistenza e la didattica”.

La realizzazione dei lavori del Policlinico, purtroppo, negli anni ha subito vari rallentamenti non sempre imputabili all’Ateneo quale stazione appaltante.

Nel 2017 si e’ registrata la ripresa dei lavori per la realizzazione dei tre blocchi, didattica, assistenza e ricerca, nel rispetto dei contenuti del nuovo Codice degli Appalti egarantendo sempre la trasparenza dell’azione amministrativa. Nel 2018, purtroppo, i lavori sono stati nuovamente interrotti a causa del fallimento della societa’ appaltatrice “Condotte Acqua s.p.a.”, che, nonostante il tentativo di amministrazione vigilata in continuita’, e’ stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata.

L‘Ateneo, al fine di consentire al Policlinico di vedere la luce, e’ addivenuto alla stesura di una bozza di transazione fra le parti, finalizzata alla ripresa dei lavori, la cui efficacia era subordinata alla richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato.

Alla luce delle comunicazioni intervenute da parte dell‘Avvocatura dello Stato, l’Ateneo ha scelto la strada di richiedere un parere pro veritate in ordine alla legittimita’ di una eventuale determinazione transattiva. Da tale parere e’ emerso che tutte le azioni poste in essere dall’ Ateneo sono state realizzate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, che la transazione costituisce una strada perseguibile per realizzare l’interesse pubblico, rappresentato in tale caso, dal Policlinico e che pertanto sarebbe auspicabile che la societa’ appaltatrice – Condotte spa- interloquisse sull’ipotesi transattiva.

Alla luce di tutto cio’, l’Ateneo ha convocato per i prossimi giorni il cda per deliberare in via definitiva al riguardo e, laddove dovesse esserci esito positivo all’ipotesi transattiva, la questione sara’ poi rimessa alla stazione appaltatrice dalla quale dipenderanno le clausole di garanzia per la ripresa dei lavori.