Giuseppe Vives con Franco Feola e lo staff della polisportiva III Categoria

Polisportiva Sannicolese: presentazione ufficiale stagione calcistica 2020-2021

Giuseppe Vives ex Torino calcio testimonial del progetto

C’è un nuovo fermento calcistico a San Nicola, sarà per via dell’impianto Amato (che presto diverrà il fiore all’occhiello del calcio in città), sarà perché questo maledetto Covid-19 ci ha costretti a stare troppo lontani dai campi di pallone, creando, così , una crisi di astinenza cui non siamo abituati, sta di fatto che tra nuove compagini e società già esistenti c’è una guerra positiva fatta di idee, propositi, iniziative.

Il primo colpo ad effetto lo ha vibrato Franco Feola, presidente storico della Polisportiva Sannicolese, che proprio ieri, 25 giugno 2020, ha presentato, alla stampa e ai genitori dei ragazzi interessati, il nuovo accordo tra la sua società appunto Polisportiva Sannicolese scuola calcio “Alfonso Santucci “e la Scuola Calcio F.lli Vives, che ha come testimonial e dirigente Giuseppe Vives ex capitano del Torino Calcio. Un progetto, quello dei Vives, che nasce per valorizzare i giovani di tutta la provincia di Napoli e delle province della Campania, supportati dal Torino fcI .

Feola si augura che i ragazzi sannicolesi avranno finalmente l’occasione di mettersi in mostra e di orbitare in un ambiente fatto da veri intenditori, un salto di qualità che da tempo il presidente appunto auspicava fin dai suoi primordi

“Questo è il vero salto nel mondo professionistico per la Polisportiva – racconta raggiante il patron Feola – Appena si ripristineranno i canoni per tornare in campo, il Team guidato da Peppe Vives ci affiancherà, un paio di volte al mese, per seguire, osservare e allenare le nostre squadre”.

La Polisportiva Sannicolese si fregerà di rappresentare il Torino Calcio grazie proprio a questa sinergia con Peppe Vives.

Nella giornata di ieri, per la presentazione ufficiale dell’accordo c’è stata la presenza e il beneplacito del sindaco Vito Marotta, dell’assessore Lucio Bernardo, del consigliere di maggioranza Giovanni Motta e dell’ex senatore Lucia Esposito, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla Polisportiva Sannicolese e soprattutto l’approvazione al progetto in atto.

Massiccia la presenza dei cittadini e dei tanti ragazzi interessati all’evento, presente anche una delegazione della squadra allenata dal sottoscritto e cioè la Polisportiva Sannicolese, che ha partecipato lo scorso anno al campionato di III Categoria Dilettanti della provincia di Caserta, e che anche per la prossima stagione sarà presente allo stesso torneo ai nastri di partenza; confermato quasi tutto l’intero gruppo dei ragazzi che hanno giocato nella passata stagione, che è stata tra l’altro la prima esperienza nel mondo del calcio dilettantistico e nonostante la scarsa esperienza comunque ha visto il sodalizio piazzarsi nella griglia dei playoff. Il rinnovo è avvenuto il 24 giugno, presso i locali della “Taverna degli Amici”, di proprietà di Franco Feola che ha voluto fortemente confermare la sinergia tra la sua società e il team che mi vede a capo come allenatore, che ha come collaboratori Antonio Russo, Rocco Veccia e Michele Sparaco.

La III categoria Polis. Sannicolese presenti all’evento

24 giugno 2020 la stipula del nuovo accordo tra Feola e lo staff