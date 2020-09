Polisportiva Sannicolese un rotondo pareggio contro il Real San Tammaro.

Finisce con un nuovo pareggio (stavolta un rotondo 3 a 3,) la seconda amichevole, disputata sul campo di San Tammaro di Caserta, per la Polisportiva Sannicolese, III categoria, che affronta una compagine di prima qualità, il Real San Tammaro di Mister Francesco Sabatino, che come obiettivo si prefigge la conquista del titolo di II categoria del campionato LND .

I ragazzi di Mister Marro, si presentano ai nastri di partenza con una formazione rabberciata, per via dei tanti infortuni ( Gigi Vitale, Luigi Cicala, Alessandro Vitale) e delle tante assenze ( il bomber Deer, Angelo De Matteis, Alberto Scialla, Domenico Ciaramella, Giandomenico Giorgino), ma, nonostante tutte queste mancanze, alla fine la formazione sannicolese è uscita a testa alta con un rotondo 3 a 3 .

I padroni di casa iniziano bene la gara, dominando per lunghi tratti la sfida, che li vede in vantaggio con un rigore di Guerrazzi, un vantaggio meritato che però viene riagguantato dai boys di Marro, con una magistrale incursione di Ovidio, che riporta in parità le squadre. Un pari che dura un lasso di tempo breve, visto che a pochi minuti dalla fine del primo tempo il Real passa di nuovo in vantaggio con una azione di manovra finalizzata da Cantiello.

Nella ripresa la poche unità a disposizione della panchina di Fiore Marro cambiano il volto della gara, che nonostante tutto, si ritrova sotto di un altro gol, sempre su rigore, realizzato ancora da Guerrazzi.

Vantaggio annullato prima da un gol di rapina di Antonio Fusco, su errore della difesa sammaritana e poi da Andrea Marro che realizza dal limite dell’aria, dopo un doppio scambio con Francesco Lazzaro.

Il bravo portiere Serigne e i difensori (Peppe Russo, Carlo Di Carluccio, Alberico Paccone e Gabriele D’Andrea su tutti) hanno tenuto botta fino alla fine, uscendo così dal campo indenni, a testa alta e con la capacità di avere tenuto testa a una squadra di categoria superiore.

Un pareggio meritato. Partita vera, a tratti ruvida, contro una compagine ben attrezzata: un gruppo compatto, mai domo, che prende sempre di più le sembianze del carattere del proprio allenatore, forse un poco troppo, visto che in due gare la squadra ha causato 3 rigori, ma c’è tempo per smussare gli angoli.