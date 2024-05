ELEZIONI 2024

Il conto alla rovescia per le elezioni amministrative è entrato nel vivo: alle 12 di oggi, sabato 11 maggio, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste. In provincia di Caserta, 31 comuni sono chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali, con l’elezione di 31 sindaci e 374 consiglieri comunali.

Tra i comuni che superano i 15.000 abitanti, e dunque potenziali protagonisti di un eventuale ballottaggio in caso di mancato raggiungimento della soglia del 50%, troviamo Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno. Ad Aversa, in particolare, si eleggono 24 consiglieri, mentre a Casal di Principe e Castel Volturno ne saranno eletti rispettivamente 16.

Alcuni comuni, invece, optano per un turno unico e vedranno l’elezione di 16 consiglieri, come Capodrise, Gricignano di Aversa, Macerata Campania e Teverola.

Mentre altri comuni, come Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Curti, Francolise, Gioia Sannitica e Rocca d’Evandro, hanno fissato un turno unico con l’elezione di 12 consiglieri.

Infine, ci sono comuni dove il turno unico prevede l’elezione di 10 consiglieri, come Ailano, Caianello, Castel di Sasso, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli e Valle Agricola.

Le elezioni amministrative rappresentano un momento cruciale per la vita democratica dei comuni casertani, e sarà interessante vedere quali sfide e quale cambiamento porteranno.