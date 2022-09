Politiche 2022.. F.lli d’ Italia riempie p.zza Margherita di Caserta, qualche contestazione

Pubblicità elettorale

Caserta – Nella serata di ieri , domenica 18 settembre , il tour di Giorgia Meloni ha fatto tappa a Caserta in Piazza Margherita.

Un bel colpo d’occhio ,La piazza era gremita sdi persone e molte di queste sono arrivate da altre parti della Campania a bordo di Pulman organizzati per l’occasione .

Ovviamente, come già’ accaduto in altre parti d’Italia, non sono mancate le contestazioni da parte di uno sparuto gruppo di persone che hanno attaccato la leader e alcuni punti del programma del partito , in particolare per quel che concerne la identità di genere, ed il DDL Zan che non sarebbe stato gradito. I contestatori sono stati piuttosto duri verso Giorgia Meloni apostrofandola con frasi forti come omotransfobica, razzista, classista, militarista, non conforme ai valori democratici della nazione, schiacciando i diritti di tutti e tutte.

Di seguito , in sintesi ,riporgiamo in sintesi l’intervento della leader di affratelli D’Italia

“8 miliardi sono stati mandati indietro altri 30 miliardi verranno mandati e possono essere usati per trovare lavoro per investirli nella formazione. Questo è un tema più sensato del reddito di cittadinanza, io potrei venire in piazza a proporvi di €1000 al mese anziché 780 il che non funziona secondo me, prendiamo un ragazzo di 23 anni disoccupato che prende il reddito di cittadinanza, quanto tempo glielo posso dare? Tre anni? Le casse dello stato ad un certo punto non reggono soprattutto se non si fa lavorare la gente, fra tre anni gli si deve togliere. Intanto il ragazzo ha 26 anni, secondo voi avendo preso il reddito di cittadinanza è messo meglio o è messo peggio? È messo peggio. Perché intanto ha perso tre anni ma se io a quel ragazzo gli do lavoro dopo 6 anni e naturalmente messo meglio.

Qualche precisazione da parte della Meloni anche per quanto riguarda il gas con queste dichiarazioni “dobbiamo fermare la speculazione per abbassare il costo delle bollette, il prezzo del gas non sale perché la Russia ha aumentato il costo, sale perché la Russia apre e chiude i rubinetti sapendo che questo fa salire la speculazione, quello che fa salire il prezzo sono i player multinazionali dell’energia che sono nella borsa di Amsterdam e che decidono in vista del fatto che aumenta il loro rischio e quindi aumenta il prezzo del gas” non è mancata qualche stoccata alla questione sanità con il presidente della Regione Campania , che non dovrebbe essere il fanalino di coda della Campania a detta della leader del partito di F.lli d’ Italia il presidente de Luca, passerebbe troppo tempo a fare dirette inutili ed occorrerebbero misure più drastiche.

Infine qualche dichiarazione della leader di f.lli d’ Italia sulle famiglie a chiusura dell’evento/incontro che si vanno a riportare “Noi viviamo in una società nella quale pochissimi possono permettersi di essere una famiglia monoreddito, ma viviamo in una società dove i figli sono beni di lusso e le madri sono costrette a scegliere se avere un figlio o un posto di lavoro e questo non è più tollerabile, allora che cosa vogliamo fare? Aumentare da subito del 50% l’assegno per i figli perché questo è il reddito che serve, a crescere i figli”. Viene toccato anche il discorso della sicurezza per le donne e per le scuole andando anche contro l’immigrazione. Infine ringraziando dice: “domenica prossima ci sono le elezioni bisogna scegliere con consapevolezza, non fatevi prendere in giro, approfondite se non trovate incongruenze vuol dire che forse vi potete fidare se non le trovate sicuramente non vi potete fidare”.