Politiche 2022. (FOTO) Applausi ed euforia alla conferenza stampa di FDI

Caserta. In questo momento si sta svolgendo presso l’Hotel Europa ,sito in Via Roma ,la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli D’Italia alla Camera dei Deputati e al Senato in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Sono presenti i candidati , la senatrice uscente Giovanna Petrenga, Marco Cerreto , Enzo Pagano , Marta Schifona, Gimmi Cangiano .

Folta la partecipazione del pubblico e dei militanti del partito fra i quali Stefano Mariano , Pietro Riello , Rosellina Casertano , Gianmichele Castello , Claudio Ursomando .

La Conferenza si e’ aperta con L’ intervento della Senatrice Giovanna Petrenga la quale ha invitato i presenti a sostenere , oltre che al Partito , anche i candidati del territorio per fare in modo che il Fratelli D’ Italia sia degnamente rappresentata , alla Camera e al Senato , da esponenti della Provincia di Caserta.

Molto applauditi gli interventi di tutti i candidati che hanno evidenziato i punto del programma elettorale , soffermandosi sul tanto discusso reddito di cittadinanza e sulle agevolazioni alle imprese .

Particolare attenzione e’ stata dedicata alla crisi del settore bufalino e alle proposte che il partito di Giorgia Meloni intende attuare per debellare questa ulteriore piaga della nostra terra.

I candidati hanno affermato che quello di oggi e’ solo il primo incontro con gli elettori e che ne seguiranno altri al fine di stabilire un costante e sinergico confronto con la cittadinanza.