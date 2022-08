POLITICHE 2022. IL M5S : FRIZZANTE APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Caserta. Oggi , lunedi 29 agosto 2022 . il Movimento 5 Stelle ha tenuto. presso il Circolo Nazionale sito in Piazza Dante la conferenza stampa di presentazione dei propri candidati alla Camera dei Deputati e al Senato in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Dinanzi ad una platea folta ed entusiasta il Senatore Agostino Santillo. capolista del collegio Plurinominale della Camera Campania 2 / 01 ha presentato gli altri candidati pentastellati , esponendo tutti i punti del programmo politico del movimento e precisando che i pentastellati dal 2018 a tutt’ oggi hanno realizzato l’ 80% del programma elettorale che intendono completare nella prossima legislatura.

Tra i presenti anche il Ministro dell’ agricoltura Stefano Patuanelli ed il vicepresidente del movimento 5 stelle Michele Gubidosa.

Questi i candidati della M5S per la Campania:

1 Candidati alla lista collegio uninominale della Camera : Giuseppe Buonpane , Danilo Della Valle, Sabrina Ricciardi.

2 Candidati alla lista Plurinominale della Camera : Agostino Santillo. Enrica Alifano , Giuseppe Buonpane, Mafalda Broccoli .

3 Candidati Lista Plurinominale al Senato: Stefano Patuanelli, Anna Bilotti , Francesco Castiello e Felicia Gaudiano

4 Candidati alla lista Uninominale del Senato Stefano Patuanelli , Michele Gubidosa , Antonio Del Monaco.

Il gruppo di candidati si è presentato compatto ed entusiasta nell’ affrontare questa nuova sfida elettorale che, sotto la guida di Giuseppe Conte vede il partito affermare , nonostante le crisi verificatesi nel corso degli anni , la propria identità politica e culturale.

” Noi siamo l’ unica forza progressista” ha dichiarato Agostino Santillo evidenziando la netta contrapposizione sia con il PD con l’ asse Calenda -Renzi. Un M5S quello di oggi pronto a sfidare De Luca che, come ha sottolineato il Vicepresidente Gubidosa , ha non solo bloccato la riforma del reddito di cittadinanza , paralizzando i centri per l’ impiego che avrebbero dovuto completare la riforma , ma anche fagocitato il PD diventandone l’ egemone incontrastato.

Nessun rammarico del movimento per le alleanze con la Lega e con il PD . ” Abbiamo – ha dichiarato Agostino Santillo- realizzato quasi tutti i nostri punti del programma , come le assunzioni straordinarie nella scuola e nella sanità , lo spazza- corrotti , la riduzione del numero dei Parlamentari, il codice rosso . Con il Governo Conte 2 abbiamo dato attraverso il piano nazionale di ripresa e di sviluppo 209 miliardi di speranza agli Italiani “.

I candidati hanno anche ricordato che è stato proprio il movimento 5 stelle nella legislatura appena conclusa ad evitare il fallimento dell Stato Italiano proponendo l’ idea del fondo centrale di garanzia rafforzato che ha rogato 250 miliardi di euro di liquidità per le imprese .

Questi i punti che il M5S intende affrontare nella prossima legislatura: il caro bollette, la transizione energetico- ecologica- e la tutela della biodiversità , un sistema fiscale piu leggero , la realizzazione di un sistema sanitario che garantisca a tutti il diritto alle cure, tutela di tutti i cittadini piu’ deboli, implementazione di nuove moderne tecnologie digitali.

La giornata si è conclusa all’ Hotel Belvedere di San Leucio dove tutti i candidati , insieme ai simpatizzanti del Movimento, hanno aperto ufficialmente la campagna elettorale.