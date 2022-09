Politiche 2022. Il Pd presenta i candidati, Lì appuntamento è per sabato 3 settembre alle ore 9,30

Caserta. Anche il PD è pronto per la presentazione dei propri candidati alla Camera e al Senato , in vista delle prossime elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre.

La manifestazione è prevista per sabato 3 Settembre 2022, con inizio alle 9.30, presso il Mazzini Glamour lounge bar sito in via Mazzini 36 a

E’ prevista la presenza di tutti i candidati : Susanna Camusso ,candidata al Senato nel collegio plurinominale 2 in Campania, Stefano Graziano ,Candidato al plurinominale della Camera dei Deputati nel collegio Caserta/Benevento, Antonella Pepe,Candidata al plurinominale della Camera nel collegio Caserta/Benevento, Tommaso De Simone ,Candidato al Senato nel collegio uninominale in provincia di Caserta,, Liliana Trovato ,Candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Caserta, Andrea Boccagna ,Candidato al Senato nel collegio plurinominale 2 in Campania, Vincenzo Santagata ,Candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Aversa.

Inoltre interverranno alla serata l’On. Pina Picierno (Vice Presidente del Parlamento Europeo), l’On. Francesco Boccia (Commissario Regionale PD), l’On. Matteo Mauri (Commissario Provinciale PD) e Carlo Marino (Sindaco di Caserta e Coordinatore Provinciale Pd campagna elettorale).