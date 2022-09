POLITICHE 2022. Tutti i risultati in Campania

Pubblicità elettorale

Giorgia Meloni stravince le elezioni con la coalizione di centro- destra . Fratelli D’Italia vola al 26%, percentuale ben più’ alta rispetto ai sondaggi . La Meloni insieme alla Lega di Matteo Salvini , a Forza Italia e i Moderati formerà’ il prossimo Governo .

Nella prossima settimana la Leader di Fratelli D’ Italia verrà’ proposta a Mattarella come Presidente del Consiglio . Fra i delusi il Partito Democratico della coalizione del centro- sinistra che ha ammesso la sconfitta e si troverà’ all’ opposizione. Sicuramente anche la Lega non e’ felice del 9% mentre il Movimento 5 Stelle a sorpresa sfiora il 15% con Giuseppe Conte e addirittura riesce ad essere il primo partito in Campania.

Ci vorranno alcune settimane affinché’ il nuovo Governo si possa insediare

E’ ancora in corso lo Spoglio nella circoscrizione Campania. il partito con più voti su questo territorio è il Movimento 5 Stelle, per la precisione 784.304 preferenze, pari a 34,9%.Buono il risultato raggiunto da Fratelli d’Italia che con il 17,9% delle preferenze, ottiene il 14,6 % in più rispetto al risultato nella stessa circoscrizione alle precedenti politiche.

QUESTE LE PERCENTUALI IN CAMPANIA