Politiche 2022. (Video)Conte al Rione Vanvitelli . E’ Boom di presenze

Caserta. Oltre 3000 persone provenienti da tutta la provincia hanno accolto Giuseppe Conte che stasera ,21 settembre 2022, ha incontrato la comunità’ casertana nel Rione Vanvitelli .

Un vero e proprio bagno di folla per il Presidente del Movimento 5 Stelle che, accompagnato dai candidati alla Camera e al Senato per le elezioni del prossimo 25 settembre ha indicato i punti salienti del programma elettorale dei pentastellati.

Giuseppe Conte ha infiammato la folta platea ribadendo la posizione del partito rispetto al conflitto in atto tra Russia e Ucraina. “ Serva un negoziato di pace – ha dichiarato il Presidente – per riequilibrare i rapporti tra gli Stati sia dal punto di vista politico che economico “. Il movimento 5 stelle – ha continuato- e’ L’ unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato L’ 80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete , il Paese ha retto nel momento piu’ duro della Pandemia ed e’ potuto ripartire , facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021”.

” Noi del M5S siamo #dalla parte giusta , cioè’ dalla parte della tutela dei cittadini . Noi non siamo per le finte alleanze, per i matrimoni di comodo e per i balletti. Siamo dalla parte delle lavoratrici dei lavoratori , sottopagati e precari , per cui vogliamo introdurre un salario minimo legale ; siamo dalla parte dei giovani sfruttati , che vogliamo aiutare a costruire un percorso di vita indipendente ; siamo dalla parte della transizione ecologica e dell’ ambiente ,che vogliamo proteggere attraverso un nuovo super bonus energia – imprese”.

”Noi non faremo la guerra ai poveri – ha concluso Giuseppe Conte- dovranno passare sul nostro cadavere se vorranno abolire il reddito di cittadinanza che , oserei dire , e’ un vero e proprio atto di civiltà e dignità’,in vigore in tutti gli Stati Europei”.

Conte e’ andato via alle ore 21 circa accompagnato dal caloroso saluto dei presenti che fino alla fine hanno inneggiato al suo nome .

