Politiche 2022. Zinzi scalda i motori : capolista alla Camera

Caserta. Mancano poco più’ di 24 ore alla consegna delle liste e il centro destra sembra voler usare tutto il tempo a disposizione per decidere i candidati da presentare in vista delle elezioni previste per il prossimo 25 settembre .

Gianpiero Zinzi dovrebbe essere , almeno di clamorosi colpi di scena, il capolista della Lega alla Camera .

L’ altra e’ invece quella dell’ intramontabile Giovanna Petrenga che sarà’ candidata per Fratelli D’ Italia in più’ circoscrizioni oltre che in quella di Campania2. Forza Italia invece ha puntato tutto sulla candidatura di Francesco Maria Rubano ,Sindaco di Puglianiello, che giocherà la sua partita sul collegio uninominale che comprende i Comuni del Matese e la Provincia di Benevento .

Queste per ora sembrano essere le uniche certezze della coalizione di Centro-Destra che in queste ore sta lavorando per consegnare la definitiva lista dei candidati entro domani, lunedì 22 agosto 2022.