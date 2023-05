POLITICHE SOCIALI: ALLA CITTA’ DI CASERTA ASSEGNATE 804 CARD PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’

La Città di Caserta avrà a disposizione 804 card destinate alle famiglie bisognose per

l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ciò sarà possibile grazie a uno

stanziamento, nell’ultima Legge di Bilancio, di 500 milioni di euro in favore di circa

1.300.000 nuclei familiari (su tutto il territorio nazionale) con un ISEE inferiore ai 15.000

euro all’anno. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il

Ministero dell’Economia e della Finanze hanno promosso l’iniziativa, avvalendosi della

collaborazione dell’Anci, dell’Inps e di Poste S.p.a. per reperire i nuclei familiari aventi

diritto.

Saranno gli uffici del Comune, attingendo alle liste presenti sul portale dell’Inps, a

individuare le famiglie destinatarie delle card. L’erogazione del beneficio avverrà a partire

dal mese di luglio 2023 attraverso l’emissione, da parte di Poste S.p.A., di una carta

nominativa, prepagata e ricaricabile, sulla quale sarà appostato l’importo di 382,50 euro

per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, tra i quali pane, pasta, riso, latte, carni,

alimenti per bambini e per la prima infanzia, legumi, conserve, acque minerali, ortaggi,

uova.

Grazie a una specifica convenzione stipulata con i commercianti che si renderanno

disponibili, la card consentirà di fruire anche di sconti specifici e significativi e di cumulare

tali sconti con altre iniziative promozionali proposte da questi esercizi commerciali.

L’attivazione della carta dovrà avvenire entro il 30 settembre 2023 per non perdere le

somme caricate. Gli importi contenuti sulle card non attivate entro tale data saranno

ripartite in un secondo momento tra quelle correttamente attivate.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del

provvedimento includano titolari di reddito di cittadinanza, di reddito di inclusione o di

qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Non viene corrisposto,

inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di Nuova

Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e Indennità mensile di disoccupazione per i

collaboratori – DIS-COLL, di indennità di mobilità, di fondi di solidarietà per l’integrazione

del reddito, di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsiasi differente forma di

integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo

Stato.

“In un momento così complesso – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – ogni

forma di sostegno nei confronti delle famiglie bisognose è di fondamentale importanza.

Uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione è quello di essere sempre vicini

ai più deboli, mettendo in campo ogni iniziativa che possa aiutare a superare le difficoltà.

Questa misura va esattamente in questa direzione e in tempi brevi potrà costituire un

valido strumento per sostenere oltre 800 famiglie della nostra città.”