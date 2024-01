POLITICHE SOCIALI: È IN CORSO IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DALL’EX CASERMA “SACCHI” A PIAZZA RUGGIERO

È in corso il trasferimento degli uffici del Settore Politiche Sociali dal Palazzo dei Vescovi

(ex Caserma “Sacchi”) in un edificio situato in Piazza Ruggiero e adiacente alla sede del

Comune di Caserta. Questo spostamento ha come finalità quella di favorire una maggiore

accessibilità agli uffici per l’intera cittadinanza, che avrà quindi la possibilità di usufruire di

tanti servizi di primaria importanza in una sede situata nel cuore della città. Il Settore

Politiche Sociali è suddiviso in diverse sezioni che si occupano di tutela di minori, disabili,

anziani e di sostegno alle persone in stato di necessità.

In questi giorni sono in corso le procedure di allaccio della rete telefonica e della rete

internet nella nuova sede di Piazza Ruggiero e, a partire dalla prossima settimana, questi

uffici saranno pienamente operativi. Nel frattempo, per eventuali segnalazioni urgenti è

possibile contattare gli uffici al seguente numero telefonico: 338 4934401 o scrivere una

Pec ai tre indirizzi: ambitoc01_minori@pec.comune.caserta.it;

ambitoc01_anziani_disabili@pec.comune.caserta.it;

ambitoc01_sostegno@pec.comune.caserta.it.

Si tratta delle tre mail di posta elettronica certificata istituite nello scorso settembre dal

Comune di Caserta, con l’obiettivo di creare un contatto diretto tra il cittadino e il Settore

delle Politiche Sociali, il cui personale potrà rispondere in maniera più rapida alle richieste

che quotidianamente giungono agli uffici.