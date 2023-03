POLITICHE SOCIALI: IL SINDACO MARINO HA INCONTRATO I RAPPRESENTANTI DEL FORUM DEL TERZO SETTORE

Il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha ricevuto i rappresentanti del Forum del Terzo

Settore della provincia di Caserta, con l’obiettivo di rinnovare e intensificare i rapporti tra

questa importante istituzione e il Comune di Caserta. Accanto al primo cittadino era

presente l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia, mentre il Forum del Terzo

Settore era rappresentato dal Portavoce, Michele Zannini, e dai componenti

dell’Esecutivo, Gennaro Castaldi e Maurizio Pontillo.

L’intento, infatti, è quello di creare una collaborazione stabile tra le due realtà al fine di

mettere a punto attività di co-progettazione e co-programmazione su tematiche di

fondamentale importanza sotto il profilo degli interventi sociali e di salvaguardia del

patrimonio dei beni comuni. Tutto ciò anche alla luce del nuovo codice del Terzo Settore,

che prevede l’adozione di strumenti innovativi che favoriscono una maggiore

partecipazione da parte degli enti non profit alla governance dei territori.

Il Comune di Caserta, poi, in qualità di Comune capofila dell’Azienda speciale consortile

per i servizi alla persona “Distretto regio di Caserta C01”, rappresenterà agli altri comuni

facenti parte dell’Azienda (Casagiove, Castel Morrone, San Nicola La Strada) le nuove

possibilità di interazione e di condivisione della programmazione in campo di politiche

sociali tra Comuni, società consortili e Forum del Terzo Settore.

“Il Forum del Terzo Settore – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – è una

realtà importante, che negli ultimi anni è stata sempre più coinvolta nella costruzione di

interventi sociali utili a soddisfare i bisogni delle comunità, in special modo delle persone

bisognose. Rappresenta numerose realtà associazionistiche e del volontariato e, sia come

Comune di Caserta che come capofila dell’Azienda speciale consortile per i servizi alle

persone, intendiamo rafforzare un rapporto di collaborazione, condividendo programmi e

progetti nel campo delle politiche sociali”.