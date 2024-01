POLITICHE SOCIALI: LUNEDÌ 22 GENNAIO PARTIRÀ L’ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI

L’Ambito Sociale C01- Distretto Regio di Caserta, di cui fanno parte i Comuni di Caserta,

Casagiove, Castel Morrone e San Nicola La Strada, ha comunicato che da lunedì 22

gennaio prenderà il via il servizio di assistenza scolastica per alunni disabili che

frequentano le scuole primarie e secondarie. Tale servizio verrà svolto da tre realtà

specializzate in questo tipo di attività.

Il servizio di assistenza scolastica mira a garantire il superamento delle difficoltà legate

alla condizione di disabilità e quindi ad assicurare il diritto allo studio, a favorire

l’integrazione scolastica, l’integrazione sociale e la socializzazione, a promuovere

l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche, a garantire la necessaria

assistenza nel rispetto della dignità umana e civile, a favorire il raggiungimento

dell’autonomia individuale e stimolare le capacità relazionali e comunicative, l’interazione

con gli altri e con l’ambiente.

Per raggiungere tali obiettivi sono previste attività di supporto di tipo pratico-funzionale

all’alunno disabile che puntano sull’integrazione dell’azione dell’operatore sociale con

l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto

formativo, una collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero

funzionale e di socializzazione, assicurando l’effettiva ed attiva partecipazione dell’alunno

disabile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell’offerta

formativa. Verranno realizzate anche iniziative volte all’assistenza nello svolgimento di

attività ludiche e di laboratorio programmate dal collegio dei docenti, al contenimento di

comportamenti aggressivi, violenti o costituenti motivi di rischio per l’incolumità degli alunni

o di terzi, oltre ad azioni che consentano il recupero, lo sviluppo e la conquista

dell’autonomia personale.

A partire da lunedì prossimo, quindi, sarà garantita a tutti gli alunni con disabilità

l’assistenza di cui hanno bisogno, che rappresenta un diritto fondamentale. Per la

partenza del servizio ci sono stati dei ritardi dovuti a ragioni tecniche e burocratiche, e

legati a quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti, che stabilisce che, dallo scorso 1°

gennaio, venga utilizzata una piattaforma telematica per svolgere le procedure di

affidamento. Purtroppo, in tutta Italia, come è ben noto, si sono verificati gravi ritardi per

l’acquisizione dei Codici Identificativi di Gara (CIG) sia tramite piattaforme che tramite

MEPA (Mercati Elettronici della Pubblica Amministrazione), che hanno di fatto bloccato

tutte le procedure di gara. Nel frattempo, a breve partiranno le procedure di evidenza

pubblica per il servizio di assistenza scolastica per alunni disabili relative all’anno

scolastico 2024/2025, al fine di evitare che eventuali problematiche di natura

amministrativa limitino l’indirizzo politico dei Sindaci, che ritengono prioritarie tali attività.