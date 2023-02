POLITICHE SOCIALI: MAURIZIO DELLO STRITTO NOMINATO CONSULENTE ONORARIO PER LA TUTELA DEI DISABILI. NEI PROSSIMI GIORNI ANCHE IL NUOVO DISABILITY MANAGER.

Il Sindaco Carlo Marino ha nominato Maurizio Dello Stritto nuovo consulente onorario per

la materia “Tutela Sociale”, al fine di, come si legge nel decreto, “proporre, di concerto con

l’Assessore alle Politiche Sociali, indicazioni e suggerimenti per rendere la nostra Città

all’avanguardia nella tutela di tutte le persone con disabilità”.

Maurizio Dello Stritto, già consigliere comunale e da sempre attivo nel campo delle

politiche sociali, svolgerà l’incarico a titolo gratuito.

“Le politiche sociali, – ha spiegato il Sindaco, Carlo Marino – intese soprattutto come

assistenza nei confronti dei più deboli, sono da sempre al centro della nostra attività

amministrativa. Abbiamo scelto di avvalerci delle competenze di Maurizio Dello Stritto in

quanto è una persona valida, capace e che ha sempre lavorato bene in questo settore.

Siamo certi che su questi temi darà un contributo importante all’Amministrazione”.

Nei prossimi giorni sarà nominato anche il disability manager.