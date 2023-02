Polizia smantella sistema di telecamere illegali in un’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari.

Maddaloni – Da tempo agli arresti domiciliari per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il pregiudicato G. D., classe 1987, aveva pensato bene di installare delle telecamere di sorveglianza all’esterno della sua abitazione. Un impianto era realizzato difficilmente visibile poiché le microcamere erano state nascoste all’interno di scatole di derivazione generalmente utilizzate per i cablaggi degli impianti elettrici. Praticamente erano invisibili esternamente. Questa installazione, del tutto illecita, permetteva all’uomo di controllare la strada, verificando l’identità di chiunque si avvicinasse alla sua abitazione. In questo modo eludeva anche possibili accertamenti da parte degli organi deputati al controllo. L’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Maddaloni, con la collaborazione dei Vigili del fuoco di Caserta, ha permesso di smantellare questo sistema di sorveglianza tanto efficace quanto illegale. Le microcamere sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato per violazione della privacy.Non solo: l’uomo è stato anche deferito all’AG in quanto trovato in compagnia di persone estranee al nucleo familiare e per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale,