Polvere bianca nell’acqua a Maddaloni. La foto all’interno

Sono mesi ormai che i cittadini di Maddaloni lamentano impurità e sporcizia di ogni sorta che sgorga dai rubinetti. Tracce di acqua mescolate a sostanze di varia natura, disgustose e dannose. Danno e beffa perchè al pagamento del canone idrico si aggiunge acquisto di acqua in bottiglia per uso alimentare, danni a caldaie ed elettrodomestici vari, rubinetterie otturate, filtri da sostituire di continuo, aloni in casa dovuti alle pulizie con acqua mescolata ad una polvere bianca, il cloro, utilizzato a causa della durezza dell’acqua delle nostre zone.

Nonostante le innumerevoli segnalazioni via stampa, social ed altro, il problema persiste; anzi sembra accrescersi.

Oggi l’ennesima segnalazione di un cittadino: la foto parla da sola:

Come si è ottenuto questo intruglio? Ce lo racconta il nostro lettore che ci ha inviato la foto.

Ecco la ricetta: bollire un litro d’acqua per circa cinque minuti. Dopo un pò l’acqua assumerà un colore biancastro. Al termine dell’operazione la polvere, ovviamente, si deposita ed ecco cosa appare.