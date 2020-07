Pomezia. L’espressa fiducia del Ministro della Ricerca e dell’Università Geateno Manfredi per la sperimentazione del vaccino anti Covid19 in Italia.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi ha dichiarato negli ultimi giorni lo stanziamento di fondi per la ricerca scientifica per garantire il benessere del nostro Paese. Tra le righe si comprende anche la volontá di rafforzare la collaborazione nel settore della ricerca tra il pubblico ed il privato al fine di migliorare i risultati e velocizzare i tempi dei risultati.

Durante la sua visita presso i laboratori dell’Irbm spa e del Consorzio pubblico privato Cnccs scarl nella sede di Pomezia, si è così espresso:

“La scienza e la ricerca stanno riacquistando la giusta dimensione di ruolo sociale in risposta ai bisogni emergenti, grazie anche ad esempi di aziende virtuose che valorizzano la formazione dei ricercatori e il nesso tra ricerca, innovazione e evoluzione della società in cui viviamo”.

Questi i complimenti per i ricercatori dell’Irbm e della controllata Advent per il lavoro svolto nella messa a punto del candidato vaccino anti Covid-19 realizzato in partnership con lo Jenner Institute della prestigiosa Oxford University e con l’autorevole multinazionale Astra Zeneca.