Pompieri intervengono per spegnere incendio in un negozio

Ieri sera verso le ore 21:45 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta nel comune di Aversa in via Garofano allertati dai residenti per un incendio sviluppatosi all’interno di un’attività commerciale.Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco, hanno utilizzato una mototroncatrice per poter entrare all’interno del locale commerciale e spegnere l’incendio che aveva completamente invaso la struttura. In supporto alla squadra , nelle operazioni di spegnimento,è intervenuta anche un’autobotte dallo stesso distaccamento.Dopo aver spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la struttura che l’intera area circostante.