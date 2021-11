Ponte di Ercole, evitato un nuovo botto!( foto e video)

Caserta. Ci troviamo al Ponte di Ercole. Sono le 19.30 quando per poco, l’ennesimo guidatore distratto non ha creato un nuovo disastro.

Si tratta di un furgone cassonato, che di per sé sarebbe anche riuscito a passare al di sotto dell’arcata del Ponte, ma l’attrezzatura contenuta nel cassone, rendeva alquanto improbabile il passaggio.

Semaforo verde dal lato di Caserta direzione Casagiove e furgoncino davanti al Ponte, con una coda di auto in entrambi in sensi di marcia, che ha vissuto attimi di terrore.

Sarebbe stata tragica nell’orario di rientro a casa, ritrovarsi con il Ponte nuovamente chiuso.

L’autista del furgoncino è riuscito a fare manovra per divincolarsi dalla coda lato Ercole, direzione Caserta, per poter proseguire in retromarcia fino alla svolta in via San Francesco d’Assisi.

