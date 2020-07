Caserta. Il ponte di Ercole torna protagonista . Alle 7.30 di stamattina un furgone ha praticamente travolto la struttura in metallo che dovrebbe determinare l’ altezza del ponte stesso. L’urto non ha causato feriti ma ha causato il solito disagio per tutti gli automobilisti che si sono visti chiusa la strada al traffico.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Caserta . una pattuglia della Questura e una della Polizia Municipale.