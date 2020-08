Ponte sul fiume Volturno: disposti il sequestro e la chiusura

Castel Volturno – Un comunicato del sindaco di Castel Volturno, Luigi Umberto Petrella, postato su Facebook, ha reso nota alla cittadinanza la chiusura alle ore 14.00 di mercoledì 5 agosto, del ponte sul fiume Volturno con un provvedimento emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

“A seguito della denuncia presentata alle autorità competenti, è stato eseguito il sopralluogo che ha consentito di accertare da parte del personale specializzato del Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta un preoccupante stato di ammaloramento della struttura in parti essenziali della stessa”.

Il sequestro preventivo e la relativa chiusura del Ponte sul fiume Volturno sono da ricondursi “al grave danneggiamento che potrebbero subire le membrature della struttura fino al limite di collasso generalizzato in situazioni di particolari carichi ed azioni dinamiche”. “ Le verifiche effettuate – spiega il sindaco – hanno determinato una situazione di pericolo per la possibile caduta di parti di intonaci e di materiale in calcestruzzo e relativo distacco di solette per la carbonizzazione del ferro di armatura”.

In relazione a ciò, “si è reso necessario, a scopo precauzionale, a tutela della pubblica e privata incolumità adottare le seguenti misure urgenti : NON PRATICABILITÀ DELL’INTERO PONTE AL TRAFFICO VEICOLARE. NON PRATICABILITÀ DEI PERCORSI LATERALI PEDONALI SUL PONTE. NON PRATICABILITÀ DELLE DUE SCALETTE ADERENTI IL PONTE POSTE AL LATO SUD. MONITORAGGIO CONTINUO DELLE STRUTTURE DEL PONTE CON L’AUSILIO DI STRUMENTAZIONE TECNICA”

Si informa inoltre la cittadinanza del finanziamento di oltre 1 milione di euro da cui sarà interessata la struttura per la relativa messa in sicurezza, in attesa dell’espletamento del bando di gara pubblicato di recente per la commissione dei lavori.