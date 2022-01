Ponte sul fiume Volturno, incendiato l’ufficio mobile del cantiere

Castel Volturno. Troverebbe conferme l’ipotesi di origine dolosa in relazione all’incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto l’ufficio mobile del cantiere sul ponte del fiume Volturno. Sarebbe riconducibile all’opera di una banda di ragazzini che pare siano soliti intrattenersi nella zona divenuta oggetto di un raid incendiario per la seconda volta. A dare comunicazione di quanto emerso dalle fonti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Petrella, è una nota diffusa nella giornata di ieri dalla pagina del Comune sui suoi canali social. «In entrambi i casi il vicinato ha confermato la matrice dolosa per mano di ragazzini che spesso si intrattengono da quelle parti schiamazzando fino a notte inoltrata». «In “altri tempi” un gesto simile sarebbe stato letto con occhi diversi e sicuramente il cantiere sarebbe stato sequestrato dalla magistratura per fare delle indagini di altra natura, ed i lavori sarebbero terminati chissà quando» si legge nel comunicato. Considerando che il più grande di questi ragazzini avrà dieci anni, gli stessi del (vergogna, che schifo, è uno schifo, che paese di m…) dovrebbero fare qualche seria riflessione stamattina…».