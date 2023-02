PONTE TEANO-ROCCAMONFINA, LA PROVINCIA DI CASERTA AL LAVORO PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO. MAGLIOCCA: SOLUZIONE DEL PROBLEMA ENTRO IL PROSSIMO MESE DI MARZO.

“A seguito delle diverse richieste di intervento urgente inoltrate dal Sindaco di Roccamonfina all’Ente Provincia di Caserta e tese al ripristino della piena funzionalità del Ponte Teano-Roccamonfina (note prot. nn.ri 163 del 04/01/2023, 254 del 09/01/2022 e successive istanze del 20 e 26 gennaio), si rappresenta quanto segue:

Allo stato attuale il Ponte è oggetto di una progettazione esecutiva a cura di un tecnico di fiducia esterno abilitato, incaricato per la valutazione delle indagini da eseguire in sito, nonché alla redazione di un progetto finalizzato al ripristino, nel breve periodo, della piena funzionalità della sede viaria del ponte in oggetto.

Consci del grave disagio che la chiusura del manufatto ha arrecato alla comunità locale, si informa che lo scrivente sta procedendo a tutte le verifiche e gli adempimenti necessari per garantire nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio dell’opera, nel pieno rispetto delle norme vigenti ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

La Provincia di Caserta, ritiene doveroso, con il presente comunicato, portare a conoscenza della cittadinanza tutta, che l’intervento della Provincia non è stato sollecitato da chi vorrebbe far passare un messaggio sbagliato sull’inerzia degli uffici della Provincia e del Comune, screditando gli stessi con becere strumentalizzazioni politiche.

La Provincia di Caserta si impegna, come sempre, in strettissima collaborazione con Sindaco e Amministrazione Comunale di Roccamonfina, a dare pronta e definitiva risoluzione alla situazione di disagio nel prossimo mese”