PONTELATONE : SEQUESTRATI 109 KG DI ALIMENTI AVARIATI

É accaduto a Pontelatone, ritrovati 108 kg di alimenti avariati .

Nella tarda sera di domenica, i militari hanno effettuato un solito controllo per operazione igienica e hanno rinvenuto all’interno di un locale, quasi 108 chili di generi alimentari, tra cui frutti di mare avariati e latticini scaduti.

Inoltre hanno trovato 19 chili di carne di cinghiale non tracciati, la proprietaria non é stato in grado nemmeno di fornire la provenienza.

I generi alimentari sequestrati erano sequestrati in frigoriferi non adatti.

La proprietaria 49 enne é stata denunciata in stato di libertà per vendita di alimenti non genuini perché in cattivo stato di conservazione.