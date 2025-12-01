Ponteselice: una comunità che vive nell’incuria in attesa di risposte

Ponteselice, storica zona di confine tra Casagiove e Caserta, è oggi lo specchio di un degrado che i residenti conoscono fin troppo bene. Chi percorre quotidianamente queste strade sa che la situazione è ormai insostenibile: buche profonde, avvallamenti pericolosi, illuminazione inesistente e tombini completamente otturati rendono questa parte della città un luogo dimenticato, dove la manutenzione ordinaria sembra non arrivare da anni.La prima cosa che colpisce arrivando a Ponteselice è il dissesto dell’asfalto. Le carreggiate sono piene di buche, alcune così estese da costringere gli automobilisti a brusche deviazioni o a rallentare improvvisamente. L’asfalto è sfaldato, irregolare, in molti tratti quasi impraticabile per moto e biciclette. Non si tratta più di piccoli interventi spot: la strada necessita di una riqualificazione completa, tanto che i residenti suggeriscono, con buonsenso, di inserire Via Ponteselice nel futuro Piano Strade del Comune.A peggiorare ulteriormente la situazione c’è una griglia stradale completamente fuori livello, che rappresenta un pericolo per i veicoli e contribuisce al ristagno dell’acqua piovana. Ma il vero problema riguarda i tombini lungo la cunetta di destra, ormai totalmente ostruiti da terra, rifiuti e vegetazione. Quando piove, l’acqua non defluisce e si accumula sulla carreggiata, peggiorando lo stato dell’asfalto e aumentando il rischio di allagamenti.

L’incuria non si limita alla sede stradale. Basta alzare lo sguardo per accorgersi che diversi lampioni neri, installati per illuminare la zona, sono completamente spenti. Di notte Ponteselice diventa un’area buia, poco sicura, dove è difficile anche percepire i pericoli del manto stradale. La mancanza di illuminazione, unita al traffico proveniente dall’uscita autostradale e dal vicino centro commerciale, rende la situazione ancora più preoccupante.A bordo strada, infine, si accumulano rifiuti, erbacce e vegetazione non curata, che danno al quartiere un’immagine trascurata e poco accogliente. Una condizione che pesa non solo sulla sicurezza, ma anche sulla dignità di chi vive e lavora in quest’area ogni giorno.Ponteselice è una zona strategica, attraversata da residenti, pendolari, mezzi pesanti e visitatori diretti ai vicini esercizi commerciali. Eppure, nonostante l’importanza del luogo, sembra essere stata esclusa dalle priorità amministrative. I cittadini non chiedono interventi straordinari, ma semplici azioni di buon senso: pulire le griglie, liberare i tombini, riattivare i lampioni, rimuovere i rifiuti e programmare una volta per tutte il rifacimento della strada.

È tempo che questa parte di Casagiove torni a essere uno spazio sicuro, curato e vivibile. Gli abitanti hanno diritto a una viabilità decorosa e a servizi essenziali che funzionino. Ponteselice merita attenzione, e i residenti attendono risposte concrete, non più rinviabili.