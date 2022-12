Ponti della Valle al buio. La segnalazione.

Valle di Maddaloni – Sono diversi mesi che l’acquedotto Carolino, monumento vanvitelliano patrimonio UNESCO è al buio. Con le cupe giornate invernali e con la nebbia la mancanza di illuminazione si nota ancor di più, rendendo ancor più pericolosa una strada che già di per sé miete vittime a causa di incidenti. I residenti ci hanno riferito che l’impianto è saltato: il comune non può sostenere questa spesa. La Regione Campania e i dirigenti del complesso monumentale sono a conoscenza del problema ma al momento non si è provveduto a risolverlo. Ci chiediamo il perché vista l’importanza del monumento e la necessità di garantire la sicurezza su quella strada.