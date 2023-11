Portici, ieri manifestazione del M5S contro tutte le guerre.

Nel pomeriggio di ieri, a Portici, in provincia di Napoli, si è tenuta la manifestazione contro la guerra in Israele, organizzata da esponenti del M5S: l’onorevole Alessandro Caramiello e l’ex Presidente della Camera, Roberto Fico.

La manifestazione si è tenuta all’altezza dell’area pedonale, all’angolo di via Libertà e via Da Vinci.

Molti i cittadini del paese vesuviano, accorsi, in solidarietà del genocidio in atto, contro migliaia di civili inermi.

Secondo l’onorevole Caramiello “La strada della verità storica e del dialogo, è l’unica che può portare ad una vera pace con due Popoli e due Stati.”