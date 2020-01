Portico di Caserta. “Carri, Ritmi e Pastellessa”, domani il convegno di apertura e la presentazione del programma 2020

Sant’Antuono sta arrivando. Un leitmotiv che ormai da giorni accompagna l’entusiasmo per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate a Portico di Caserta dal 23 al 26 gennaio 2020. Una festa che diventa scoperta della tradizione attraverso gli eventi e le attività previste dal ricco cartellone che sarà presentato domani 23 gennaio 2020 alle 17,00 nell’aula consiliare del Comune. A caratterizzare l’edizione 2020 di Carri, Ritmi e Pastellessa”, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione “Tradizion Cant e Suon a Sant’Antuono” nell’ambito del POC CAMPANIA 2014/20, oltre alle attività tradizionali, come la sfilata dei carri, lo spettacolo pirotecnico e la liturgia legata al Santo, saranno una serie di attività laboratoriali e di spettacoli di musica popolare pensati per inserire la tradizione all’interno di un corollario di attività che ne consenta la piena valorizzazione socio-culturale mantenendo fede allo spirito originario della festa.

Musica e arte pittorica saranno al centro dei laboratori curati dall’Associazione Ritmarte di Antonella Rauccio in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio alle 16,00 in aula consiliare.

Ad accompagnare i suggestivi ritmi dei bottari durante la tre giorni di festa saranno anche gruppi di musica popolare come Via del Popolo, Radici e Forasona, sulle cui note sarà possibile degustare ottimi piatti a basa di pastellessa, la tipica pietanza a base di castagne lesse.

Il programma completo degli eventi:

Giovedì 23 Gennaio

Ore 17.00, Sala Consiliare

Convegno di apertura e presentazione degli eventi 2020

Ore 18.00, Chiesa San Pietro Apostolo

Triduo di Sant’Antonio con Celebrazione Eucaristica

Venerdì 24 Gennaio

Ore 17.00, Zona industriale

Raduno dei carri e sfilata per le strade cittadine (Percorso A)

Ore 18.00, Chiesa San Pietro Apostolo

Triduo di Sant’Antonio con Celebrazione Eucaristica

Ore 18.45, Piazza Rimembranza

Spettacolo dal vivo di musica popolare “Via del Popolo”

Ore 19.30, Piazza Rimembranza

Esibizione dei carri e chiusura festa con fuochi pirotecnici

Sabato 25 Gennaio

Ore 10.30, Zona industriale

Raduno dei carri e sfilata per le strade cittadine (Percorso B)

Ore 11.30, Chiesa San Pietro Apostolo

Benedizione dei Carri

Ore 12.00, Piazza Rimembranza

Esibizione dei carri e fuochi pirotecnici

Ore 16.00, Sala Consiliare

Laboratorio di cultura e tradizione

Ore 16.00, Zona industriale

Raduno dei carri e sfilata per le strade cittadine (Percorso C)

Ore 18.00, Chiesa San Pietro Apostolo

Triduo di Sant’Antonio con Celebrazione Eucaristica

Ore 18.30, Piazza De Gasperi

Spettacolo dal vivo di balli e canti tradizionali “Radici”

Ore 19.30, Piazza De Gasperi

Esibizione dei carri e chiusura festa con fuochi pirotecnici

Degustazione gratuita di Past e Less

Domenica 26 Gennaio

Ore 9.00, Centro storico

Sfilata per le strade della città della Banda Gran Concerto Bandistico “Ugo Valerio” e Gruppo Majorettes “Shine Star”

Ore 09.30, Piazza Rimembranza

Gruppo Sbandieratori della città di Sessa Aurunca e sfilata per la città

Ore 11.00, Corso Vittoria

Raduno dei carri e sfilata per le strade cittadine (Percorso D)

Ore 11.00, Chiesa San Pietro Apostolo

Santa Messa in onore di Sant’Antonio

Ore 12.00, Piazza Rimembranza

Benedizione degli animali

Fuochi pirotecnici “La signora, il ciuccio e il maiale”

Ore 16.00, Piazza Rimembranza

Laboratorio di cultura e tradizione

Ore 16.00, Zona industriale

Raduno dei carri e sfilata per le strade cittadine con il Gruppo Sbandieratori della città di Sessa Aurunca (Percorso E)

Ore 18.45, Piazza Rimembranza

Spettacolo dal vivo di musica popolare “Forasona”

Ore 19.30, Piazza Rimembranza

Esibizione e premiazione dei carri

Degustazione gratuita di Past e Less

Chiusura festa con fuochi pirotecnici