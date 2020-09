POSITIVO AL COVID-19, CHIUDE L’UFFICIO POSTALE

Uno degli addetti agli sportelli delle Poste taliane a Sparanise a seguito di un test sierologici è risultato positivo al Covid-19.

Il direttore della filiale dunque ha disposto la chiusura dell’ufficio per un paio di giorni al fine di consentire lo svolgimento delle varie operazioni di sanificazione all’interno delle sale. Nel frattempo l’operatore di sportello sarà sottoposto al tampone peer la conferma della positività.

Si ricorda che l’esecuzione del test in strutture private non esime dal rispetto della quarantena. Il non rispetto della quarantena o la mancata comunicazione al medico curante rappresentano una violazione dellq legge.