Positivo un alunno. Chiusa la scuola

Altra scuola a chiusa a Capua, stiamo parlando, dell’Istituto Giulio Cesare falco che si trova appunto nei pressi del centro città. A causa della positività di uno degli alunni il plesso scolastico subirà una chiusura di qualche giorno per consentire di effettuare tutte le operazioni di sanificazione, in quanto una delle dirigenti , Angela Lanna né ha disposto la chiusura con contestuale sanificazione. Le lezioni si continueranno a svolgere in modalità DAD ossia con la didattica a distanza.

La chiusura del plesso scolastico la cui comunicazione è stata inviata anche ad altra sede scolastica di Grazzanise che però non osserverà alcuna chiusura, ma che continuerà le lezioni in modalità DAD con la didattica on line.