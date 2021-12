Possibile colpo di scena in Serie A, la Salernitana a rischio eslcusione

Si va verso la fine dell’annata per quanto concerne la Serie A si potrebbe avere un colpo di scena, la Salernitana la squadra campana che insieme al Napoli milita nella massima serie nel campionato appunto di SERIE A TIM, è a rischio esclusione.

La Salernitana rischia grosso. La possibilità che non concluda il campionato si fa sempre più concreta: a oggi non è arrivata ancora nessuna offerta concreta di acquisto della società, essenziale per il prosieguo della sua Serie A, dopo che il presidente Lotito aveva affidato a un Trust le sorti della società campana.

Non ci sono nemmeno trattative sostanziali in corso, tali da giustificare l’eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare l’atto di vendita. La Salernitana rischia così l’esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre (termine previsto anche nell’atto di costituzione del Trust granata) non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante.

Norme e comunicati alla mano, la radiazione della Salernitana sarebbe l’unica via percorribile in caso di mancata cessione. Non essendo ammissibile la presenza di due società controllate dallo stesso soggetto, la Figc si ritroverebbe così nella posizione di escludere il club. Perché solo la Salernitana e non la Lazio? Perché nella comunicazione del Consiglio Federale del 17 maggio scorso è fatta «espressa avvertenza che, nel caso del perdurare di tale situazione, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non potrà essere ammessa alla partecipazione al campionato di Serie A stagione sportiva 2021/2022». Solo i campani, dunque, come d’altronde ribadito dal presidente federale Gravina all’atto dell’approvazione del trust: «Accettate le richieste per rendere indipendente il trust, adesso entro sei mesi la Salernitana dovrà cambiare proprietà, altrimenti è fuori dalla Serie A».