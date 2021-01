Possibile rinvio della partita del Matese calcio dovuto al covid

P. Matese – Possibile rinvio anche per quel che concerne il calcio serie D (dilettanti) Matese calcio, dopo aver già saltato due partite la squadra con i ragazzi guidati dal mister Corrado Urbano saranno costretti a due settimane di stop. Dopo i vari controlli effettuati ben 5 componenti della squadra sono risultati positivi in aggiunta ad altro membro del team calcistico. I sei atleti dunque continueranno ad allenarsi a casa anche via web mentre invece la squadra insieme al tecnico Urbano potrà ritornare ad allenarsi al Ferrante. Per quanto riguarda le partite da giocare invece ci sarà ancora da attendere, dal momento che anche le prossime sfide contro Recanatese e Giulianova verranno rinviate in rispetto del protocollo che prevede non più di tre positivi in ogni squadra. Tra dieci giorni gli attuali positivi effettueranno altri tamponi e solo allora si saprà se la sfida in programma il 7 febbraio in casa del Pineto Calcio verrà rinviata o disputata.