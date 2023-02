Possibile tavolo ISTITUZIONALE per il P.S. dell’ Ospedale Melorio di S. Maria C.V.

S.M.C.V. – Sulla questione dell’ Ospedale Melorio il cui Pronto Soccorso ha qualche problema in quanto risulta chiuso ha avuto qualche riscontro da parte di parte della consiliatura del comune di S . Maria Capua Vetere.

Si cerca di fare degli incontri per far fronte alla situazione emergenziale a tal proposito uno dei consgilieri si è pronunciato sulla questione rilasciando qualche dichiarazione«La riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi è un tema serio che va affrontato con rigore istituzionale senza lasciarsi tentare da derive populiste che possono avere solo la conseguenza di irrigidire i rapporti e di allungare i tempi di risoluzione dei problemi. Comprendo le preoccupazioni del sindaco Mirra e dei sindaci del comprensorio dell’Appia che fanno capo al Melorio, ma ritengo che la strada intrapresa sia quella sbagliata. In mesi difficili, dove la pandemia è tutt’altro che alle spalle, abbiamo trovato dei vertici Asl dialoganti e collaborativi con i territori i quali hanno messo in campo una visione complessiva del sistema sanità della provincia di Caserta. Credo che gli amministratori del territorio debbano sfruttare questa apertura al dialogo per fornire le giuste risposte ai cittadini. Sono pronto a farmi da promotore di un tavolo istituzionale con i vertici Asl e con tutti i sindaci per andare ad affrontare il problema Melorio». Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo